السعودية اليوم / الكويت تسجل 300 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد



الكويت 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

أعلنت الكويت اليوم تسجيل 300 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزراة الصحة الكويتية عبدالله السند أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 59204 حالات، وإجمالي الوفيات 408 حالات.

وبين السند أن حالات الإصابة ال300 تضمنت 211 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة 33ر70 % ، و89 حالة لغير الكويتيين بنسبة 67ر29 % .

// انتهى //

15:56ت م

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الكويت 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسأعلنت الكويت اليوم تسجيل 300 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فيما سُجلت حالة وفاة إثر إصابتها بالمرض.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزراة الصحة الكويتية عبدالله السند أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 59204 حالات، وإجمالي الوفيات 408 حالات.وبين السند أن حالات الإصابة ال300 تضمنت 211 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة 33ر70 % ، و89 حالة لغير الكويتيين بنسبة 67ر29 % .// انتهى //15:56ت م0136

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