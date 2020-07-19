السعودية اليوم / "تعليم رفحاء" يستلم الدفعة الأولى والثانية من المقررات الدراسية للعام الجديد



رفحاء 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

تسلم مكتب التعليم بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية ، الدفعة الأولى والثانية من المقررات الدراسية للعام الدراسي الجديد 1441 / 1442هـ، "الفصل الدراسي الأول"، التي جرى تخزينها وحفظها في مستودعات المكتب إلى حين اكتمال وصول باقي المقررات الدراسية،تمهيداً لترحيلها وتوزيعها للمدارس.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية بدأت مؤخراً في ترحيل المقررات الدراسية لمكاتب التعليم بمحافظات المنطقة تمهيدًا لتوزيعها على المدارس قبل وقت كافٍ من بدء العام الدراسي.

يأتي هذا انطلاقاً من حرص وزارة التعليم على الاستعداد المبكر والجيد لعام دراسي جديد، وضمان وصول المقررات الدراسية إلى المدارس منذ وقت مبكر.

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15:48ت م

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