

أبها 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

نجح فريق طبي مختص في قسم طب و جراحة العيون بمستشفى أبها للولادة و الأطفال ، في إجراء عملية طبية دقيقة ؛ لإنقاذ " عين " طفل يبلغ من العمر ٥ سنوات ، وذلك بعد تعرضه لجروح قطعية عميقة أدت إلى قطع و تهتك في القناة الدمعية والجفن السفلي من العين اليسرى .

و أجرى الفريق الطبي العملية بواسطة تقنية (mini monoka) ، والتي تعمل على إعادة الجفن ومجرى الدمع لوضعه الطبيعي ، وذلك بقيادة استشاري طب وجراحة العيون الدكتور محمد البارقي ، و قد تكللت العملية بالنجاح – ولله الحمد – واستغرقت مدة العملية ساعة كاملة ، كما أسهم التدخل الطبي السريع في عدم حدوث مضاعفات للحالة.

// انتهى //

15:46ت م

0129





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مستشفى أبها : نجاح عملية جراحية لطفل تعرضت عينه لجروح قطعية عميقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.