السعودية اليوم / جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تعقد اختبارات الفصل الصيفي



الدمام 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليه 2020 م واس

عقدت كليات جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الاختبارات النهائية لطلاب وطالبات الفصل الصيفي للعام الجامعي 1440-1441هـ، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وأكد وكيل الجامعة لشؤون الاكاديمية الدكتور غازي بن عبد الرحمن العتيبي، على ضرورة التزام الطلاب والطالبات بالتعليمات التي تخص الاختبارات والحضور في وقت مبكر لقاعة الاختبار.

وأشار إلى أن الكليات أعلنت في وقت سابق عن جداول الاختبارات العملية والنهائية للطلاب المسجلين في الفصلين الصيفي وعددهم ٥٧٠٠ طالب وطالبة في ٢٨٤ شعبة دراسية في ١٥ كلية من كليات الجامعة.

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15:37ت م

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