السعودية اليوم / أمانة عسير وبلدياتها تعقم أكثر من 15 ألف موقع بالمنطقة



أبها 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

واصلت أمانة منطقة عسير والبلديات الـ33 التابعة لها ، جهودها لاتخاذ التدابير البلدية الوقائية للحد من تفشي

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن عمليات التعقيم والتطهير شملت غسيل الأرصفة والشوارع وواجهات المحلات التجارية والأحياء والمرافق العامة في 15.672 موقعاً في جميع مدن ومحافظات منطقة عسير من خلال فرق ميدانية متخصصة، مشيراً إلى أن تلك الأعمال جاءت وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية في المرافق العامة والأحياء والطرقات كإحدى الخطوات الاحترازية والوقائية الشاملة .

// انتهى //

15:24ت م

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أبها 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسواصلت أمانة منطقة عسير والبلديات الـ33 التابعة لها ، جهودها لاتخاذ التدابير البلدية الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، وذلك من خلال استمرار عملية تعقيم وتطهير الشوارع والأحياء و المرافق العامة بكافة مدن ومحافظات المنطقة .وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن عمليات التعقيم والتطهير شملت غسيل الأرصفة والشوارع وواجهات المحلات التجارية والأحياء والمرافق العامة في 15.672 موقعاً في جميع مدن ومحافظات منطقة عسير من خلال فرق ميدانية متخصصة، مشيراً إلى أن تلك الأعمال جاءت وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية في المرافق العامة والأحياء والطرقات كإحدى الخطوات الاحترازية والوقائية الشاملة .// انتهى //15:24ت م0123

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