السعودية اليوم / أمانة منطقة جازان تنفذ جولات تفتيشية ورقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم بمركز الشقيق والقرى التابعة له



الشقيق 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب اليوم ، جولات تفتيشية ورقابية ، شملت عددًا من المنشآت الغذائية ، والمطاعم بالمركز والقرى التابعة له ، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة للحد من انتشار

وأوضح رئيس بلدية مركز الشقيق المهندس ناصر بن أحمد عطيف أن البلدية أغلقت خلال جولاتها الرقابية الجولات الرقابية خمسة محلات تجارية ، وسجلت ٢٣مخالفة لمحلات لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية ، إضافة لمصادرة ٤٥ كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتوجيه إنذارات لمحلات أخرى.

وأكد المهندس عطيف أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية ، بهدف مراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية ، داعياً جميع المواطنين والمقيمين للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عما يلاحظ من مخالفة أو تساهل في تنفيذها بدقة واهتمام، من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.

//انتهى //

15:21ت م

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الشقيق 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسنفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب اليوم ، جولات تفتيشية ورقابية ، شملت عددًا من المنشآت الغذائية ، والمطاعم بالمركز والقرى التابعة له ، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ولتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم, والمحال التجارية .وأوضح رئيس بلدية مركز الشقيق المهندس ناصر بن أحمد عطيف أن البلدية أغلقت خلال جولاتها الرقابية الجولات الرقابية خمسة محلات تجارية ، وسجلت ٢٣مخالفة لمحلات لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية ، إضافة لمصادرة ٤٥ كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتوجيه إنذارات لمحلات أخرى.وأكد المهندس عطيف أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية ، بهدف مراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية ، داعياً جميع المواطنين والمقيمين للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عما يلاحظ من مخالفة أو تساهل في تنفيذها بدقة واهتمام، من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.//انتهى //15:21ت م0121

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