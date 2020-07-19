شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن تسجيل 2504 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 19 يوليه 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم "الاحد" تسجيل 2504 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 3517 حالة تعافٍ إضافية، و 39 حالة وفاة جديدة.

Advertisements ووفقا لإحصاء وزارة الصحة السعودية اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 250920 حالة، من بينها 50699 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2180 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 197735حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2486 حالة وفاة.

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