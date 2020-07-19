شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوات أمن الحج: طوق أمني كامل على المشاعر والان نبدء بالتفاصيل

أعلن قائد قوات أمن الحج اللواء زايد الطويان، عن اكتمال الاستعدادات الأمنية لموسم الحج ، والذي سيكون وفق أعداد محدودة وإجراءات احترازية مشددة . وقال "الطويان" أن هناك طوق أمني كامل على المشاعر والحجاج خلال تنقلاتهم، موضحا أن دخول المشاعر المقدسة سيكون للمصرح لهم ، وهناك وعقوبات على المخالفين، ولن يكون هناك حملات خلال هذا الموسم الاستثنائي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائد قوات أمن الحج: طوق أمني كامل على المشاعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.