شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب الشورى" تناقش أول تقرير سنوي لوزارة الرياضة والان نبدء بالتفاصيل
وناقش الاجتماع التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1440 / 1441هـ وعدداً من المحاور محل الاستفسار من قبل أعضاء اللجنة حول الجوانب التنظيمية والإدارية، والخطط الإستراتيجية للوزارة.
كما استعرض المجتمعون الخدمات والبرامج التي تعمل عليها الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة في القطاع الرياضي والشبابي.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها حيال التقرير والمواضيع التي تم طرحها في الاجتماع تمهيداً لإدارجه على جدول أعمال المجلس للمناقشة العامة خلال الفترة القادمة.
يذكر أن التقرير السنوي لوزارة الرياضة، محل الدراسة يعد الأول منذ صدور الأمر الملكي خلال العام الحالي القاضي بتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى (وزارة الرياضة) .
وتختص لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب إحدى لجان المجلس المتخصصة الأربع عشرة بدراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح المتعلقة بالجوانب الاجتماعية، والأسرة، والشباب، وكذلك الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية ذات الصلة.
كانت هذه تفاصيل خبر "شباب الشورى" تناقش أول تقرير سنوي لوزارة الرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.