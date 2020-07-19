شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 2504 إصابات جديدة بكورونا وتعافي 3517 والان نبدء بالتفاصيل
أعلن متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم، تسجيل 2504 إصابات جديدة بفيروس كورونا و3517 حالة تعافي و39 حالة وفاة .
وقال العبد العالي أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة وصل إلى 250920 حالة ، وإجمالي حالات التعافي 197735 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2486 حالة وفاة ، في الوقت الذي انخفض فيه العدد الإجمالي للحالات الحرجة بنسبة 2.5%.
وأشار "متحدث الصحة " إلى أن الدعم اللامحدود للقطاع الصحي، أسهم في تحقيق المملكة مستويات أمن صحي لكل محتاجيها في جميع المناطق ولكل الفئات.
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