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سوق الأسهم يستهل تعاملات الأسبوع منخفضًا 3.53 نقطة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 3.53 نقطة ليقفل عند مستوى 7423.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.4 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 270 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 200 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 59 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات بحر العرب، والبحر الأحمر، وتهامة، والأسماك، وأبو معطي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات فيبكو، وسليمان الحبيب، والمجموعة السعودية، ومجموعة صافولا، ورعاية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99 % و 2.13%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والأسماك، وكهرباء السعودية، وأملاك، وسيرا هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم الأسماك، ودار الأركان، والراجحي، وبحر العرب، وأملاك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 136.32 نقطة ليقفل عند مستوى 8316.80 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 700 صفقة.
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