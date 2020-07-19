متحدث الصحة : لم يثبت انتقال فيروس كورونا عبر الطعام

2020-07-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ما تردد حول انتقال فيروس كورونا عبر الطعام مشيرًا إلى أنه لم يثبت حتى الآن انتقال العدوى بسبب الطعام لكنه حذر من مخالطة من يحمل الفيروس.

تحذير من تناول الطعام مع المصابين

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن الفيروس لا ينتقل عبر الطعام، لكن إذا تم تناول الطعام مع شخص مصاب أو مشاركة أدوات الطعام والشراب مثل الأطباق والأكواب فقد تنتقل إليه العدوى عبر ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس.

إجمالي حالات كورونا في السعودية

وكانت وزارة الصحة رعن تسجيل (2504) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (3517) حالة.

Advertisements

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (250920) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (197735) حالة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد في وقت سابق أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

تراجع الحالات المؤكدة

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن هناك تراجعًا في نسبة الحالات المؤكدة المصابة بكورونا في المملكة بالرغم من زيادة الإصابات حول العالم وتضاعف عدد الحالات المسجلة في العالم خلال الشهر الأخير.

عمليات فحص دقيقة

ولفت العبدالعالي في تصريحات سابقة إلى أن عمليات فحص كورونا في المملكة ذات دقة عالية مشيرًا إلى أن هناك استقرارًا في أعداد الحالات بالمملكة سواء الحالات الحرجة أو الإصابات الجديدة.

المزيد

جديد الأخبار