السعودية تسجل 2504 حالات كورونا جديدة وتعافي 3517

2020-07-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (2504 ) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (3517) حالة.

إجمالي حالات كورونا في السعودية

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (250920) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (197735) حالة.

Advertisements

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

تراجع الحالات المؤكدة

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن هناك تراجعًا في نسبة الحالات المؤكدة المصابة بكورونا في المملكة بالرغم من زيادة الإصابات حول العالم وتضاعف عدد الحالات المسجلة في العالم خلال الشهر الأخير.

عمليات فحص دقيقة

ولفت العبدالعالي في تصريحات سابقة إلى أن عمليات فحص كورونا في المملكة ذات دقة عالية مشيرًا إلى أن هناك استقرار في أعداد الحالات بالمملكة سواء الحالات الحرجة أو الإصابات الجديدة.

المزيد

جديد الأخبار