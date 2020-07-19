- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلن متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن استقرار في مستوى الحالات المؤكدة والحرجة والوفيات، وذلك ما يعكس ثمار الجهود بالتزام الجميع، مبيناً أن المملكة تشهد استقراراً وتراجعاً في حالات الإصابة بفيروس #كورونا، كاشفاً عن انخفاض العدد الإجمالي للحالات الحرجة بنسبة 2.5%.
وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة اليوم الأحد: التزام الناس أسهم بشكل كبير في تراجع حالات الإصابة بفيروس #كورونا، ولم يثبت علمياً أن فيروس كورونا ينتقل عبر الطعام.متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي
19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441 04:01 PM
أعلن خلال الإيجاز الدوري عن استقرار في مستوى الحالات المؤكدة والحرجة والوفيات
أعلن متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن استقرار في مستوى الحالات المؤكدة والحرجة والوفيات، وذلك ما يعكس ثمار الجهود بالتزام الجميع، مبيناً أن المملكة تشهد استقراراً وتراجعاً في حالات الإصابة بفيروس #كورونا، كاشفاً عن انخفاض العدد الإجمالي للحالات الحرجة بنسبة 2.5%.
وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة اليوم الأحد: التزام الناس أسهم بشكل كبير في تراجع حالات الإصابة بفيروس #كورونا، ولم يثبت علمياً أن فيروس كورونا ينتقل عبر الطعام.
، "العبدالعالي": التزام الناس أسهم بشكل كبير في تراجع حالات الإصابة بـ#كورونا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "العبدالعالي": التزام الناس أسهم بشكل كبير في تراجع حالات الإصابة بـ#كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.