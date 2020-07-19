، وفاة رجل أمن وإصابة آخر في حادث انقلاب دورية أمنية بمكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أثناء مهمة رسمية بطريق المضيق

تعرضت دورية أمنية للانقلاب على طريق المضيق شرقي مكة المكرمة، مساء أمس، ما نتج عنه وفاة رجل أمن وإصابة آخر.

وتشير المعلومات؛ إلى أن الدورية الأمنية كانت في مهمة عمل رسمية، في المضيق شرقي مكة المكرمة، حيث تعرضت للانقلاب في إحدى المنعطفات، وعلى متنها رجلا أمن، أحدهما لفظ أنفاسه الأخيرة بالموقع والآخر أصيب.

وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى؛ فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، والذي لا يزال منوماً حتى الآن، وقد أديت الصلاة على الفقيد؛ رجل الأمن عقب صلاة ظهر اليوم؛ وسط دعوات له بالرحمة والمغفرة.دورية أمنية مكة المكرمة