- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أوضحت "صحة بيشة" أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في بيشة بلغ 6823 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن.
وبيّنت أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 6 عيادات موزعة جغرافياً على محافظة بيشة، وذلك في كل من "مركز صحي مخطط1، ومستشفى العلاية العام، ومستشفى تبالة العام، ومستشفى تثليث العام 24 ساعة، ومستشفى وادي ترج العام، ومركز صحي خثعم 16 ساعة."
تجدر الإشارة إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن بيشة
19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441 03:48 PM
خلال 6 عيادات مخصّصة لخدمة كل من يشعر بالأعراض
أوضحت "صحة بيشة" أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في بيشة بلغ 6823 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن.
وبيّنت أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 6 عيادات موزعة جغرافياً على محافظة بيشة، وذلك في كل من "مركز صحي مخطط1، ومستشفى العلاية العام، ومستشفى تبالة العام، ومستشفى تثليث العام 24 ساعة، ومستشفى وادي ترج العام، ومركز صحي خثعم 16 ساعة."
تجدر الإشارة إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
، 6823 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" في بيشة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 6823 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" في بيشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.