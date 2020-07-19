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ابتكرت العديدُ من الفنادق وخاصة في أوروبا وأمريكا، أفكارًا ترويجية وبرامج جديدة لجذب السياح، عبر إغرائهم بالحجز، وتتكفل الفنادق بإحضارهم من المنازل إلى الفندق والعودة مرة أخرى؛ وذلك عبر الرحلات الخاصة، ونجحت الفكرة في تشجيع الكثيرين على خوض غمار التجربة والتمتع بإجازة ممتعة.
ومن أبرز الفنادق التي قدمت مثل هذه البرامج المميزة، كالديرا هاوس- وايومنج الأمريكي، وهو ذو ثمان أجنحة في بلدة جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية، وعقد الفندق شراكة مع شركة "إندجار" لرفاهية السفر.. تجربة يمكن التمتع خلالها ببعض أجمل المناظر الطبيعية والحيوانات في غرب أمريكا، وبدأ الفندق برحلات خاصة ذهابًا وإيابًا إلى الفندق الواقع في قرية تيتون الساحرة، وفور الحجز يحدد موعد الإقلاع بالطائرة الخاصة وموعد الوصول، بالإجراءات الاحترازية الأقل قيدًا؛ حيث لا يُسمح بالغرباء وفقط للعائلات.
وفي الجنة الاستوائية "هاواي"، نفّذ فندق فور سيزونز لاناي نفس فكرة الحضور من المنزل بالطائرة الخاصة وعبر طيران "لاناي آير" الخاص، يمكن لقضاء الوقت المتفق عليه.
وفي أوروبا نفّذ فندق "ويلنيس كلينك" بإسبانيا، وهو واحد من فنادق الاستشفاء والعناية بالصحة، الفكرة وتعاقد مع شركة طيران خاص لإحضار الزبائن من منازلهم في أي مكان بالعالم، ووصلت أسعار الحجوزات من المنزل 4 آلاف دولار أمريكي، ولا يقل العدد عن 8 أشخاص وفق "السي إن إن".
فنادق العالم أوروبا وأمريكا
فكرة جديدة لفنادق العالم.. احجز معنا و"الاستقبال من منزلك"خالد خليل الخليج 365 2020-07-19
ابتكرت العديدُ من الفنادق وخاصة في أوروبا وأمريكا، أفكارًا ترويجية وبرامج جديدة لجذب السياح، عبر إغرائهم بالحجز، وتتكفل الفنادق بإحضارهم من المنازل إلى الفندق والعودة مرة أخرى؛ وذلك عبر الرحلات الخاصة، ونجحت الفكرة في تشجيع الكثيرين على خوض غمار التجربة والتمتع بإجازة ممتعة.
ومن أبرز الفنادق التي قدمت مثل هذه البرامج المميزة، كالديرا هاوس- وايومنج الأمريكي، وهو ذو ثمان أجنحة في بلدة جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية، وعقد الفندق شراكة مع شركة "إندجار" لرفاهية السفر.. تجربة يمكن التمتع خلالها ببعض أجمل المناظر الطبيعية والحيوانات في غرب أمريكا، وبدأ الفندق برحلات خاصة ذهابًا وإيابًا إلى الفندق الواقع في قرية تيتون الساحرة، وفور الحجز يحدد موعد الإقلاع بالطائرة الخاصة وموعد الوصول، بالإجراءات الاحترازية الأقل قيدًا؛ حيث لا يُسمح بالغرباء وفقط للعائلات.
وفي الجنة الاستوائية "هاواي"، نفّذ فندق فور سيزونز لاناي نفس فكرة الحضور من المنزل بالطائرة الخاصة وعبر طيران "لاناي آير" الخاص، يمكن لقضاء الوقت المتفق عليه.
وفي أوروبا نفّذ فندق "ويلنيس كلينك" بإسبانيا، وهو واحد من فنادق الاستشفاء والعناية بالصحة، الفكرة وتعاقد مع شركة طيران خاص لإحضار الزبائن من منازلهم في أي مكان بالعالم، ووصلت أسعار الحجوزات من المنزل 4 آلاف دولار أمريكي، ولا يقل العدد عن 8 أشخاص وفق "السي إن إن".
19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
02:19 PM
من حجز الطائرة إلى العودة
ابتكرت العديدُ من الفنادق وخاصة في أوروبا وأمريكا، أفكارًا ترويجية وبرامج جديدة لجذب السياح، عبر إغرائهم بالحجز، وتتكفل الفنادق بإحضارهم من المنازل إلى الفندق والعودة مرة أخرى؛ وذلك عبر الرحلات الخاصة، ونجحت الفكرة في تشجيع الكثيرين على خوض غمار التجربة والتمتع بإجازة ممتعة.
ومن أبرز الفنادق التي قدمت مثل هذه البرامج المميزة، كالديرا هاوس- وايومنج الأمريكي، وهو ذو ثمان أجنحة في بلدة جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية، وعقد الفندق شراكة مع شركة "إندجار" لرفاهية السفر.. تجربة يمكن التمتع خلالها ببعض أجمل المناظر الطبيعية والحيوانات في غرب أمريكا، وبدأ الفندق برحلات خاصة ذهابًا وإيابًا إلى الفندق الواقع في قرية تيتون الساحرة، وفور الحجز يحدد موعد الإقلاع بالطائرة الخاصة وموعد الوصول، بالإجراءات الاحترازية الأقل قيدًا؛ حيث لا يُسمح بالغرباء وفقط للعائلات.
وفي الجنة الاستوائية "هاواي"، نفّذ فندق فور سيزونز لاناي نفس فكرة الحضور من المنزل بالطائرة الخاصة وعبر طيران "لاناي آير" الخاص، يمكن لقضاء الوقت المتفق عليه.
وفي أوروبا نفّذ فندق "ويلنيس كلينك" بإسبانيا، وهو واحد من فنادق الاستشفاء والعناية بالصحة، الفكرة وتعاقد مع شركة طيران خاص لإحضار الزبائن من منازلهم في أي مكان بالعالم، ووصلت أسعار الحجوزات من المنزل 4 آلاف دولار أمريكي، ولا يقل العدد عن 8 أشخاص وفق "السي إن إن".
، فكرة جديدة لفنادق العالم.. احجز معنا و"الاستقبال من منزلك" ،
المصدر : الخليج 365
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