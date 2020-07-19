اليونان تندد بعدوان تركي متصاعد "يناقض القوانين الدولية" المزيد

هاجمت اليونان مجددا تركيا، اليوم الأربعاء، متهمة إياها بأنها تشن عدوانا متصاعدا ضدها مخترقة بذلك كافة القوانين الدولية.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندنياس عبر حسابه على موقع "تويتر": "نواجه عدوانا متصاعدا من جانب تركيا بما يتناقض مع القوانين الدولية وعلاقات حسن الجوار".

وسبق أن هدد رئيس هيئة أركان الجيش اليوناني قسطنطينوس فلوروس، تركيا من الإقدام على اجتياح بلاده، مؤكدا استعداد لـ"حرق من يضع قدمه" على الأراضي اليونانية.

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وقال رئيس الأركان اليوناني، في تصريحات الشهر الماضي : "سنحرق من يضع قدمه على الأرض اليونانية قبل أن نتأكد من هو".

وأكد أن فلوروس أن احتمال وقوع نزاع عسكري مع تركيا قائم في حال أقدمت أنقرة على تخطي "الخطوط الحمراء".

وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان توترا شديدا في أعقاب اتفاق أنقرة على ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق غير الدستورية بطرابلس، وإرسالها سفنا للتنقيب عن النفط والغاز في المناطق التي تعتبرها اليونان جزءا من منطقتها الاقتصادية الخالصة.