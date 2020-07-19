حريق هائل في مصنع بمدينة تبريز شمالي إيران المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اندلع حريق هائل في مصنع لإنتاج وطباعة منتجات السلوفان بمدينة تبريز الواقعة شمالي إيران، وسط وقوع سلسلة من الحوادث الغامضة بالبلاد مؤخرا.



وذكر مراسل وكالة أنباء إيلنا العمالية المحلية، الأحد، أن شدة الحريق بالمصنع عالية وجرى إرسال قوات إطفاء إلى موقع الحادث من بلدتي خسروشاه وسردرود.

ولم يتم الإبلاغ عن سبب الحريق والأضرار الناجمة حتى الآن، وبحسب تقارير وسائل الإعلام الإيرانية المحلية، أصيب 4 من رجال الإطفاء في الحادث.

وتعد قرية الشيخ حسن التي يقع بها المصنع إحدى القري الواقعة بمدينة تبريز الإيرانية.





وانتشرت الحرائق في إيران الفترة الماضية، حيث أصبحت لغزا يحتاج إلى تفسير، خصوصا مع تعتيم السلطات الرسمية عن الأسباب الحقيقية.

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وفي وقت سابق اليوم الأحد، شهدت محافظة أصفهان وسط إيران، انفجارا في إحدى محطات توليد الكهرباء، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

ولم تسجل الوكالة وقوع أي إصابات حتى الآن إثر الانفجار في محطة الطاقة بمحافظة أصفهان.

وتشهد إيران انفجارات مماثلة في عدة مناطق على مدار شهر يوليو/تموز الجاري.

ففي 13 يوليو/تموز الجاري، فتحت الشرطة الإيرانية تحقيقا بعدما اندلع حريق في مجمع صناعي في شمال شرق البلاد، حيث يوجد مجمع لصهاريج مكثفات الغاز، والتي انفجر أحدها.

ومنتصف الشهر الجاري، اندلع حريق هائل في مصنع للزوارق في ميناء بوشهر جنوبي إيران، واشتعال النيران في ثلاث سفن على الأقل.