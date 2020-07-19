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عيادات تطمن في بيشة تفحص 6823 مستفيدًا
متابعات الخليج 365 - واس
أوضحت صحة بيشة أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات “تطمن ” في بيشة بلغ (6823) مستفيدا وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن .
وبينت أن خدمات عيادة “تطمن” تُقدم من خلال “6” عيادات موزعة جغرافياً على محافظة بيشة وذلك في كل من “مركز صحي مخطط1 ومستشفى العلاية العام، ومستشفى تبالة العام ومستشفى تثليث العام 24 ساعة ، ومستشفى وادي ترج العام، ومركز صحي خثعم 16ساعة .”
تجدر الإشارة أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .
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