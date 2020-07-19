2020-07-19

إغلاق باب القبول في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

من المقرر أن يتم إغلاق باب القبول في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يوم غد الاثنين وفق ما أعلنت لجنة القبول الموحد في جامعات الرياض.

بدء القبول في جامعة الإمام

وبدأت الثلاثاء الماضي عملية القبول والتسجيل في جامعة الإمام محمد بن سعود‎ الإسلامية عبر بوابة القبول الموحد للطلاب في الرياض ويستمر التسجيل حتى يوم الغد.

بوابة القبول الموحد للطلاب

وتشمل بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة شقراء، وجامعة المجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض.

بوابة القبول الموحد للطالبات

بينما تشمل بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والكلية التقنية في مدينة الرياض.

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إغلاق القبول وإعلان النتائج

وكانت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني أعلنت الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض موعد غلق بوابة القبول، وإعلان النتائج.

وحدد موعد غلق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات للطلاب يوم الاثنين 29 / 11 / 1441 هـ الساعة (12) ظهرًا، وموعد غلق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات للطالبات يوم الثلاثاء 30 / 11 / 1441 هـ، الساعة (12) ظهرًا.

موعد إعلان نتائج القبول الموحد

وسيكون موعد إعلان نتائج الفرز الأول، وبدء تأكيد القبول للطلاب عبر البوابة يوم الخميس 2 / 12 / 1441 هـ، ويمثل ذلك المرشحين للقبول بناءً على المفاضلة حسب الرغبة الأولى في جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض.

وحددت اللجنة يوم الخميس 2 / 12 / 1441 هـ موعدا لإعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للطالبات عبر البوابة، فيما سيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول للطلاب، والفرز النهائي للطالبات يوم الاثنين 6 / 12 / 1441 هـ الساعة (12) ظهرًا.

موعد تأكيد القبول

ودعت اللجنة الإشرافية الطلاب والطالبات المقبولين إلى المبادرة بتأكيد القبول من خلال الدخول على حساب الطالب في البوابة قبل نهاية الموعد المحدد، مشيرة إلى أنه سيتم استبعاد أي طالب أو طالبة لم يؤكد قبوله بعد نهاية الموعد المحدد من بوابة القبول نهائيًا.

وبينت اللجنة أنه سيجرى فرز أخير للطلاب فقط، تعلن نتائجه عبر بوابة القبول الموحد للطلاب يوم الثلاثاء 7 / 12 / 1441 هـ، ويمثل جميع المرشحين للقبول في جميع الجامعات والكليات التقنية في بوابة القبول الموحد حسب الرغبات المدخلة ووفق معايير المفاضلة المعتمدة لكل تخصص.

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