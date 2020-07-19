رابط حجز مواقع بيع الأغنام في 7 مراكز مؤقتة بالرياض

2020-07-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت أمانة منطقة الرياض خدمة إلكترونية لحجز موقع لبيع الأغنام في ٧ مراكز مؤقتة تزامنًا مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك بهدف تنظيم المواقع وفق آلية تضمن رفع جودة خدماتها المقدمة للسكّان، ولمنع الازدحام في أسواق الأنعام القائمة؛ تحقيقًا للضوابط والاشتراطات الصحيّة المؤكِدة على أهميّة التباعد في الأماكن العامة.

وتتوزّع المراكز المؤقتة في أحياء القادسية، والجنادرية، والملقا، والعارض، وظهرة لبن، وبدر، وساحة السلام مول، شاملة بذلك مختلف أنحاء مدينة الرياض، وجُهزت المواقع بكافة الاحتياجات اللازمة لتتمكن من خدمة أكبر قدر من السكّان، وبما يتناسب مع حجم الإقبال على شراء المواشي في موسم عيد الأضحى.

وخصصت أمانة الرياض منصة عبر بوابتها الإلكترونيّة للاستفادة من الخدمة (هنا)، ويتم الدخول إليها واختيار الموقع المراد حجزه من خلال بوابة النفاذ الموحد.

وتأتي خدمة حجز موقع لبيع الأغنام انسجامًا مع التحول الرقمي وأتمتة العديد من الخدمات البلديّة التي تقدمها أمانة منطقة الرياض تماشيًا مع مستهدفات برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠، وبما يحقق سهولة الوصول إليها والاستفادة منها.

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