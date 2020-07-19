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2020-07-19 اختبار 219 عينة غذائية ومصادرة 3.4 طن من الخضار بالقصيم بهدف التأكد من سلامتها وتطبيقها للمعايير المعتمدة متابعات الخليج 365 - القصيم نفذ مختبر أمانة منطقة القصيم لسلامة الأغذية خلال الأسبوع الماضي أعمال اختبار (219) عينة من المواد الغذائية من المطاعم وأسواق الخضار والفواكه بهدف التأكد من سلامتها وتطبيقها للمعايير المعتمدة. Advertisements جاء ذلك بعد أن نفذ المختبر (22) جولة ميدانية لسحب العينات لتنفيذ الاختبارات المكروبيولوجية والكيميائية. وكشفت النتائج أن نسبة النتائج المطابقة (82.2٪) وغير المطابقة (17.8٪) وتم مصادرة وإتلاف أكثر من (3.4) طن من الخضار والفواكه التي تم الكشف عليها لثبوت تجاوزها الحد المسموح من متبقيات المبيدات، وتم تطبيق الإجراءات بحق المخالفين لضمان عدم الدخول للأسواق لحين التأكد من سلامة منتجاتها. وبهدف رفع مستوى الوعي والتصحيح، نفذت الأمانة أعمال إرشاد للمزارعين المخالفين بالطرق الصحيحة لرش المبيد.



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