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2020-07-19 أمانة جدة تواصل متابعة البسطات العشوائية بنطاق العزيزية‎ منعاً لتفشي مرض فيروس كورونا متابعات الخليج 365 - جدة واصلت بلدية العزيزية الفرعية أعمالها في مكافحة الباعة الجائلين في عدد من الأحياء بالنطاق بمساندة الجهات الأمنية ضمن جهود أمانة جدة المستمرة لمنع الظواهر السلبية منعاً لتفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19). Advertisements وأوضح رئيس البلدية م. أحمد الشافعي أن الفرق الميدانية باشرت المواقع ومصادرة الخضراوات والفواكه حيث جرى إتلاف ٢٤ من البسطات والعربات. وأكد م. الشافعي أن الحملة لا تزال مستمرة على الباعة الجائلين داخل الحي السكني والميادين والشوارع. وأضاف أن ذلك يأتي ضمن خطة البلدية لتحقيق الرقابة الفعَّالة والحد من الظواهر السلبية منعاً لتفشي فيروس كورونا الجديد من خلال تكثيف وجود مفتشيها في الأماكن والميادين الرئيسة، واستمرارية الحملات على شوارع وأحياء النطاق.



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