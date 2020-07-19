2020-07-19

فرع الأمر بالمعروف بالقصيم يجري مقابلات مستحقي الترقية عن بُعد‎

متابعات الخليج 365 - القصيم

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم إجراء المقابلات الشخصية مع الموظفين المستحقين للترقية من منسوبيه (عن بُعد ) وذلك عن طريق الاتصال المرئي .

وأجريت المقابلات من خلال لجنة الترقيات بالفرع والتي يرأسها فضيلة مدير عام الفرع الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات .

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وأوضح الشيخ “الشبانات” بأنه تم عقد هذه المقابلات بواسطة التقنية حرصاً على إنجاز الأعمال وعدم توقف سيرها واتباعاً للإجراءات الاحترازية في ظل هذا الظرف الاستثنائي .

ويأتي ذلك بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند – حفظه الله – في ظل دعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله والتي تولي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اهتمامها ضمن بقية أجهزة الدولة الأخرى.

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