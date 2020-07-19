السعودية | حسابات فلكية.. الخميس يوم عرفة والجمعة أول أيام العيد

شكرا لقرائتكم حسابات فلكية.. الخميس يوم عرفة والجمعة أول أيام العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توقع الباحث السعودي في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن يكون يوم عرفة هو الخميس 9 من شهر ذي الحجة الموافق 30 يوليو، وأن يكون أول أيام عيد الأضحى الجمعة 10 ذي الحجة الموافق 31 يوليو.

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن الحسابات الفلكية تتوقع شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ 30 يوماً، وغرة ‎عشر ذي الحجة يوم الأربعاء المقبل، مبيناً أن المحكمة العليا تؤكد أو تنفي ذلك.

كما أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم ومؤسس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية الدكتور عبد الله المسند، أنه وفقاً للحسابات الفلكية فإن شهر ذي القعدة سيكون 30 يوماً، وسيكون موعد اقتران القمر بالشمس الساعة 8,34 من مساء يوم الاثنين 29 ذو القعدة الموافق 20 يوليو.

كما سيغرب القمر قبل الشمس وفقاً لأفق مكة المكرمة، ومساء يوم الثلاثاء 30 ذو القعدة 21 يوليو يتوقع أن يمكث هلال ذو الحجة فوق أفق مكة المكرمة نحو 51 دقيقة وعليه تكون غرة شهر ذي الحجة يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو والوقوف بعرفة يوم الخميس 9_12 الموافق 30 يوليو، والعيد يوم الجمعة 10_12 الموافق 31 يوليو، كما في تقويم أم القرى.