، العقوبة تصل لـ10 سنوات سجن .. محاكمة "نتنياهو" بتهمة الرشوة في يناير ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقد الجلسات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء

تبدأ جدياً في يناير (كانون الثاني) المقبل محاكمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة الكسب غير المشروع، إذ قررت المحكمة اليوم (الأحد) أن يجري الاستماع لشهادات الشهود ثلاث مرات أسبوعياً في مطلع العام الجديد.

وبينت المحكمة أن الجلسات ستعقد في يناير في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وفقاً لـ"رويترز".

وطلب محامو "نتنياهو" مزيدًا من الوقت لأنهم توقعوا تقديم سلسلة من الطلبات التي تسبق المحاكمة بشأن الشهود والوثائق، معتبرين أن الكمامات ستكون مشكلة إذا عقدت الجلسات الآن.

ووجهت اتهامات لـ"نتنياهو" (70 عامًا) في نوفمبر (تشرين الثاني) في إطار قضايا تتعلق بقبول هدايا من أصدقاء أثرياء والسعي لتقديم مزايا تنظيمية لأباطرة إعلام مقابل تغطية إيجابية عنه.

وإدانة "نتنياهو" بقبول رشوة قد تؤدي به إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وعقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة هي السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.