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قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني: استشهد صباح اليوم أحد رجال الدفاع المدني الأوفياء الرقيب محمد عبدالله الثقفي أثناء مباشرته مهام عمله في حادث حريق سوق الصواريخ بجنوب محافظة جدة.
وأضاف "القرني" أن مركز العمليات الموحدة ٩١١ تلقى في تمام الساعة (23:17) من مساء يوم السبت الموافق ٢٧/ ١١/ ١٤٤١هـ بلاغاً يفيد عن وجود حريق بعدد من المحال التجارية بسوق الصواريخ جنوب محافظة جدة.
وتابع: وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة. وبوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بعدد من المحال التجارية بمساحة ١٠٠ × ٥٠ م.
واستطرد: عملت فرق الإطفاء على محاصرة الحريق ومنع انتشاره للمواقع المجاورة وإخماده بشكل تام، ونتج عن ذلك استشهاد أحد رجال الدفاع المدني نسأل الله له الرحمة والمغفرة.
وختم حديثه قائلاً: باشرت فرق التحقيق وفرق السلامة عملها بالموقع لإكمال الإجراءات بالموقع.
الدفاع المدني
"مدني مكة" يكشف تفاصيل حريق سوق الصواريخ واستشهاد "الثقفي"أحمد العبدالله الخليج 365 2020-07-19
قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني: استشهد صباح اليوم أحد رجال الدفاع المدني الأوفياء الرقيب محمد عبدالله الثقفي أثناء مباشرته مهام عمله في حادث حريق سوق الصواريخ بجنوب محافظة جدة.
وأضاف "القرني" أن مركز العمليات الموحدة ٩١١ تلقى في تمام الساعة (23:17) من مساء يوم السبت الموافق ٢٧/ ١١/ ١٤٤١هـ بلاغاً يفيد عن وجود حريق بعدد من المحال التجارية بسوق الصواريخ جنوب محافظة جدة.
وتابع: وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة. وبوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بعدد من المحال التجارية بمساحة ١٠٠ × ٥٠ م.
واستطرد: عملت فرق الإطفاء على محاصرة الحريق ومنع انتشاره للمواقع المجاورة وإخماده بشكل تام، ونتج عن ذلك استشهاد أحد رجال الدفاع المدني نسأل الله له الرحمة والمغفرة.
وختم حديثه قائلاً: باشرت فرق التحقيق وفرق السلامة عملها بالموقع لإكمال الإجراءات بالموقع.
19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
02:56 PM
"القرني": نشب بعدد من المحال التجارية وفرق السلامة باشرت التحقيق
قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني: استشهد صباح اليوم أحد رجال الدفاع المدني الأوفياء الرقيب محمد عبدالله الثقفي أثناء مباشرته مهام عمله في حادث حريق سوق الصواريخ بجنوب محافظة جدة.
وأضاف "القرني" أن مركز العمليات الموحدة ٩١١ تلقى في تمام الساعة (23:17) من مساء يوم السبت الموافق ٢٧/ ١١/ ١٤٤١هـ بلاغاً يفيد عن وجود حريق بعدد من المحال التجارية بسوق الصواريخ جنوب محافظة جدة.
وتابع: وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة. وبوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بعدد من المحال التجارية بمساحة ١٠٠ × ٥٠ م.
واستطرد: عملت فرق الإطفاء على محاصرة الحريق ومنع انتشاره للمواقع المجاورة وإخماده بشكل تام، ونتج عن ذلك استشهاد أحد رجال الدفاع المدني نسأل الله له الرحمة والمغفرة.
وختم حديثه قائلاً: باشرت فرق التحقيق وفرق السلامة عملها بالموقع لإكمال الإجراءات بالموقع.
، "مدني مكة" يكشف تفاصيل حريق سوق الصواريخ واستشهاد "الثقفي" ،
المصدر : الخليج 365
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