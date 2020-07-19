، فيديو .. "كفاءة": هذه خطوات توفير استهلاك الطاقة الكهربائية للمكيفات ،

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أوصى البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" باتباع الخطوات الصحيحة لضمان ترشيد الطاقة الكهربائية بسبب المكيفات، مشيرة إلى أن تلك التعليمات من شأنها أيضاً بقاء الأجهزة لأطول فترة زمنية مع توفير البرودة للمنزل.
ومن أهم الطرق تنظيف مرشح "فلتر" أجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين؛ لأنه من الصعب بمكان أن يمر الهواء خلال مرشحات غير نظيفة، وبالتالي تستهلك المكيفات مزيدًا من الطاقة وترفع من قيمة فاتورة الاستهلاك.
ودعا البرنامج إلى ضبط جهاز المكيف عند التشغيل على درجة حرارة 24، مع التأكد من إحكام إغلاق الأبواب والشبابيك، والتأكد من أن الجهاز يعمل بكامل طاقته التشغيلية، وليس به أي أعطال، وذلك من خلال الصيانة الدورية.
وشدد على أهمية استخدام تطبيق "تأكد" عند الشراء، حيث يعمل على مساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، ومنها أجهزة التكييف. كفاءة المركز السعودي لكفاءة الطاقة
فيديو .. "كفاءة": هذه خطوات توفير استهلاك الطاقة الكهربائية للمكيفاتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-19
أوصى البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" باتباع الخطوات الصحيحة لضمان ترشيد الطاقة الكهربائية بسبب المكيفات، مشيرة إلى أن تلك التعليمات من شأنها أيضاً بقاء الأجهزة لأطول فترة زمنية مع توفير البرودة للمنزل.
ومن أهم الطرق تنظيف مرشح "فلتر" أجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين؛ لأنه من الصعب بمكان أن يمر الهواء خلال مرشحات غير نظيفة، وبالتالي تستهلك المكيفات مزيدًا من الطاقة وترفع من قيمة فاتورة الاستهلاك.
ودعا البرنامج إلى ضبط جهاز المكيف عند التشغيل على درجة حرارة 24، مع التأكد من إحكام إغلاق الأبواب والشبابيك، والتأكد من أن الجهاز يعمل بكامل طاقته التشغيلية، وليس به أي أعطال، وذلك من خلال الصيانة الدورية.
وشدد على أهمية استخدام تطبيق "تأكد" عند الشراء، حيث يعمل على مساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، ومنها أجهزة التكييف.
19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
02:55 PM
قالت: اتباعها يبقي الأجهزة لأطول فترة زمنية مع توفير البرودة للمنزل
أوصى البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" باتباع الخطوات الصحيحة لضمان ترشيد الطاقة الكهربائية بسبب المكيفات، مشيرة إلى أن تلك التعليمات من شأنها أيضاً بقاء الأجهزة لأطول فترة زمنية مع توفير البرودة للمنزل.
ومن أهم الطرق تنظيف مرشح "فلتر" أجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين؛ لأنه من الصعب بمكان أن يمر الهواء خلال مرشحات غير نظيفة، وبالتالي تستهلك المكيفات مزيدًا من الطاقة وترفع من قيمة فاتورة الاستهلاك.
ودعا البرنامج إلى ضبط جهاز المكيف عند التشغيل على درجة حرارة 24، مع التأكد من إحكام إغلاق الأبواب والشبابيك، والتأكد من أن الجهاز يعمل بكامل طاقته التشغيلية، وليس به أي أعطال، وذلك من خلال الصيانة الدورية.
وشدد على أهمية استخدام تطبيق "تأكد" عند الشراء، حيث يعمل على مساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، ومنها أجهزة التكييف.
، فيديو .. "كفاءة": هذه خطوات توفير استهلاك الطاقة الكهربائية للمكيفات ،
المصدر : الخليج 365
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