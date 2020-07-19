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قام مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة اليوم الأحد بجولة ميدانية، اطلع خلالها على أحد المباني الجديدة وآخر الأعمال المنفذة بها، ووجه بسرعة الإنجاز وفق أعلى جودة عالية.
واعتمد "آل مغيرة" استحداث 3 فصول جديدة "فصل رياض أطفال، وفصلي أول ابتدائي طفولة مبكرة" ضمن مشروع مدارس الطفولة المبكرة .مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة
شاهد.. مدير تعليم الأفلاج يتابع أعمال تهيئة المباني التعليميةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-19
قام مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة اليوم الأحد بجولة ميدانية، اطلع خلالها على أحد المباني الجديدة وآخر الأعمال المنفذة بها، ووجه بسرعة الإنجاز وفق أعلى جودة عالية.
واعتمد "آل مغيرة" استحداث 3 فصول جديدة "فصل رياض أطفال، وفصلي أول ابتدائي طفولة مبكرة" ضمن مشروع مدارس الطفولة المبكرة .
19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
02:11 PM
اعتمد استحداث 3 فصول جديدة لرياض الأطفال والطفولة المبكرة
قام مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة اليوم الأحد بجولة ميدانية، اطلع خلالها على أحد المباني الجديدة وآخر الأعمال المنفذة بها، ووجه بسرعة الإنجاز وفق أعلى جودة عالية.
واعتمد "آل مغيرة" استحداث 3 فصول جديدة "فصل رياض أطفال، وفصلي أول ابتدائي طفولة مبكرة" ضمن مشروع مدارس الطفولة المبكرة .
، شاهد.. مدير تعليم الأفلاج يتابع أعمال تهيئة المباني التعليمية ،
المصدر : الخليج 365
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