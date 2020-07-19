، شاهد.. مدير تعليم الأفلاج يتابع أعمال تهيئة المباني التعليمية ،

محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد استحداث 3 فصول جديدة لرياض الأطفال والطفولة المبكرة

قام مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة اليوم الأحد بجولة ميدانية، اطلع خلالها على أحد المباني الجديدة وآخر الأعمال المنفذة بها، ووجه بسرعة الإنجاز وفق أعلى جودة عالية.

واعتمد "آل مغيرة" استحداث 3 فصول جديدة "فصل رياض أطفال، وفصلي أول ابتدائي طفولة مبكرة" ضمن مشروع مدارس الطفولة المبكرة .مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة