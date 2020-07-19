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محمد بن مسعود - الدمام - 19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441 02:44 PM
ارتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 59204الكويت تعلن تسجيل 300 إصابة جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 300 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 59204 في حين تم تسجيل حالة وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 408.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ 300 السابقة تضمنت 211 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة 33ر70 في المئة و89 حالة لغير الكويتيين بنسبة 67ر29 في المئة.
، الكويت تعلن تسجيل 300 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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