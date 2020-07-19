شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الزعاق: 30 يوما يفصلنا عن موسم سهيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشف رئيس مركز الزعاق للدراسات الفلكية الدكتور خالد الزعاق بأنه يتبقى 30 يوم تفصلنا عن موسم سهيل . كشف رئيس مركز الزعاق للدراسات الفلكية الدكتور خالد الزعاق بأنه يتبقى 30 يوم تفصلنا عن موسم سهيل . وتابع الزعاق عبر حسابه " تويتر" من خلال مقطع فيديو بأن أول سهيل يسمى قويضة وفيها تبدأ درجات الحرارة في التحسن. وأوضح الزعاق بأن العرب اسم قويضة معناها صيف أقل ودرجات الحرارة تنخفض عما قبلها.

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