شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الأمير خالد الفيصل يروي قصة أول اختبار له من الملك عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل واقعة طريفة لإختبار الملك عبد العزيز له في حضور الملك فيصل – رحمهما الله - .

وقال الأمير خالد في لقاء له على روتانا خليجية، انه دخل مع أخيه سعد رحمه الله خيمة الملك عبد العزيز في الظهران وكان الملك عبد العزيز بلا شئ على رأسه ، وكان معه الملك فيصل والأمير سعود .

وأضاف أن الملك عبد العزيز كان يحب أن يداعب الصغار ويختبرهم فقال له يا خالد من الأمير فيكم هالحين ؟ أنت ولا أبوك ولا خالك ؟ .

وعلق أمير مكة ” كان السؤال مفاجئ وصعب لأنه بحضور أبوي وخالي فقلت له : والله يا طويل العمر إذا جيت أنت لا عاد لي” سنع ” أنا ولا أبوي ولا خالي ، ما يدل على فطنة الأمير خالد ودبلوماسيته في مثل هذه المواقف .