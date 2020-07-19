شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الأمير خالد الفيصل يروي قصة أول اختبار له من الملك عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):كشف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل واقعة طريفة لإختبار الملك عبد العزيز له في حضور الملك فيصل – رحمهما الله - .
وقال الأمير خالد في لقاء له على روتانا خليجية، انه دخل مع أخيه سعد رحمه الله خيمة الملك عبد العزيز في الظهران وكان الملك عبد العزيز بلا شئ على رأسه ، وكان معه الملك فيصل والأمير سعود .
وأضاف أن الملك عبد العزيز كان يحب أن يداعب الصغار ويختبرهم فقال له يا خالد من الأمير فيكم هالحين ؟ أنت ولا أبوك ولا خالك ؟ .
وعلق أمير مكة ” كان السؤال مفاجئ وصعب لأنه بحضور أبوي وخالي فقلت له : والله يا طويل العمر إذا جيت أنت لا عاد لي” سنع ” أنا ولا أبوي ولا خالي ، ما يدل على فطنة الأمير خالد ودبلوماسيته في مثل هذه المواقف .
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