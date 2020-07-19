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شكرا لمتابعة خبر عن أعمال تحويلة مرورية لتنفيذ عبارات على طريق الأكحل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):أصدر فرع وزارة النقل بالمدينة المنورة، اليوم الأحد، تنبيهًا لمرتادي طريق الأكحل عند وادي غواش بسبب أعمال تحويلة مرورية لتنفيذ عبارات على الطريق.
وقال فرع النقل، أنه: " لمستخدمي طريق الأكحل عند وادي غواش بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة لوجود أعمال تحويلة مرورية لتنفيذ عبارات على الطريق ابتداءً من يوم غدٍ الإثنين ١٤٤١/١١/٢٩هـ وذلك بالتنسيق مع إدارة مرور المنطقة حسب المخطط المرفق".
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