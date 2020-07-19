وزارة الشؤون البلدية: الحصول على تصريح إقامة فعالية الرخص عبر منصة "بلدي"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، دعمها للأنشطة التجارية، من خلال فعاليات خاصة بها داخل نشاطها التجاري. أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، دعمها للأنشطة التجارية، من خلال فعاليات خاصة بها داخل نشاطها التجاري. وأوضحت الوزارة عبر حسابها "تويتر" بأن من خطوات هذا الدعم يمكن للمستفيد التقديم على تصريح إقامة فعالية من خدمات الرخص التجارية عبر "منصة بلدي ". اضغط الرابط التالي للدخول الى منصة بلدي هنا.

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