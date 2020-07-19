شكرا لمتابعة خبر عن "حقوق الإنسان" تكشف إجراءات لمواجهة التحرش الجنسي بالأطفال عبر المواد الإعلامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت هيئة حقوق الإنسان اليوم الأحد على اتخاذ إجراءات لمراقبة المواد الإعلامية الموجهة للأطفال بمختلف أنواعها ،لحمايتهم من التحرش والسلوكيات المنحرفة .

وقالت " حقوق الإنسان "أن الجهات ذات العلاقة تقوم بمراقبة الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع والمقروء الموجه للطفل لضمان مراعاته لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السارية والنظام العام والآداب العامة .

وأكدت " حقوق الإنسان " أنه يُحظر إنتاج ونشر وعرض وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوك مخالف للشريعة الإسلامية ، أو يكون من شأنه تشجيعه على الإنحراف .