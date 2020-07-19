شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم يوجه بإستئناف العمل قبل الدراسة بشهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ باستئناف العمل قبل بداية العام الدراسي بشهر لعقود الصيانة، وإصلاح وتشغيل المباني المدرسية، وصيانة وإصلاح وتشغيل أجهزة التبريد والتكييف والتدفئة في المباني المدرسية . وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ باستئناف العمل قبل بداية العام الدراسي بشهر لعقود الصيانة، وإصلاح وتشغيل المباني المدرسية، وصيانة وإصلاح وتشغيل أجهزة التبريد والتكييف والتدفئة في المباني المدرسية . كما وجه وزير التعليم باستئناف العمل لعقود نظافة المباني المدرسية مع عودة المعلمين والإداريين للمدارس ، وذلك ضمن الإستعدادات للعام الدراسي المقبل .

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