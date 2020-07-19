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شكرا لمتابعة خبر عن «الكهرباء» توضح مدى إمكانية التسجيل بخدمة الفاتورة الثابتة مع المديونات المتراكمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت الشركة السعودية للكهرباء اليوم الأحد أن المديونات المتراكمة لا تعوق التسجيل في الفاتورة الثابتة .
ودعت "السعودية للكهرباء" المستفيدين للتسجيل في الفاتورة الثابتة حيث لن تفصل خدمة الكهرباء ، وذلك عبر الإتصال على الرقم الموحد " 920001100 " أو تطبيق الكهرباء ALKAHRABA أو عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا .
وتهدف خدمة الفاتورة الثابتة إلى تيسير سداد فاتورة استهلاك الكهرباء على المشتركين من خلال دفع مبلغ ثابت شهرياً على مدار العام، على أن تتم عملية تصفية الفاتورة في نهاية العام .
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