شكرا لمتابعة خبر عن «الكهرباء» توضح مدى إمكانية التسجيل بخدمة الفاتورة الثابتة مع المديونات المتراكمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الشركة السعودية للكهرباء اليوم الأحد أن المديونات المتراكمة لا تعوق التسجيل في الفاتورة الثابتة .

ودعت "السعودية للكهرباء" المستفيدين للتسجيل في الفاتورة الثابتة حيث لن تفصل خدمة الكهرباء ، وذلك عبر الإتصال على الرقم الموحد " 920001100 " أو تطبيق الكهرباء ALKAHRABA أو عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا .

وتهدف خدمة الفاتورة الثابتة إلى تيسير سداد فاتورة استهلاك الكهرباء على المشتركين من خلال دفع مبلغ ثابت شهرياً على مدار العام، على أن تتم عملية تصفية الفاتورة في نهاية العام .