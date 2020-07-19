تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية..
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس في منطقة المدينة المنورة، تضمن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة.
وتشمل الحالة الجوية محافظات الحناكية والعيص والمهد وبدر ووادي الفرع وينبع، بالإضافة لارتفاع الموج بها.
وبيّنت الأرصاد أنَّ الحالة الجوية على منطقة المدينة المنورة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
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كانت هذه تفاصيل خبر رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى الثامنة مساءً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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