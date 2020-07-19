استطلاع هلال شهر ذي الحجة مساء الاثنين.. وعلى المواطنين الإبلاغ حال رؤيته

وفقًا لبيان صادر عن المحكمة العليا بالمملكة
دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ.
وقالت المحكمة العليا، في بيان، إنها ترغِّب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ.
ودعت من يراه بالعين المجردة أو بالمناظير، إلى إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي، الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكَّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين.
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