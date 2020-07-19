تحذيرات من أمطار رعدية على الباحة ونجران

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى أمطار رعدية، تصحبها رياح نشطة سطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة الجوية مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي, وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والحجرة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة 7 مساءً.

كما نبهت الأرصاد إلى هطول أمطار رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبينت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وخباش، وتستمر حتى الساعة الـعاشرة مساءً.

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ودعت مديريتا الدفاع المدني في منطقتي الباحة ونجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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