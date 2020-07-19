استشهاد أحد رجال الدفاع المدني بجدة أثناء أداء مهام عمله

استشهد أحد رجال الدفاع المدني الأوفياء الرقيب محمد عبدالله الثقفي، اليوم الأحد، أثناء مباشرته مهام عمله في حادث حريق سوق الصواريخ بجنوب محافظة جدة.

وبحسب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، فإن مركز العمليات الموحدة ٩١١، تلقى في تمام الساعة (23:17) من مساء يوم السبت الموافق ٢٧/١١/١٤٤١هـ بلاغًا يفيد بوجود حريق بعدد من المحال التجارية بسوق الصواريخ جنوب محافظة جدة.

‏وأضاف المتحدث الإعلامي، أنه على الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة. وبوصول الفرق إلى الموقع اتضح أن الحالة حريق بعدد من المحال التجارية بمساحة ١٠٠ متر ×٥٠ مترًا.

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وأشار «القرني» إلى أن فرق الإطفاء عملت على محاصرة الحريق ومنع انتشاره إلى المواقع المجاورة وإخماده تمامًا؛ ما نتج عن ذلك استشهاد أحد رجال الدفاع المدني.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أن فرق التحقيق وفرق السلامة باشرت عملها بمحيط الحادث لإكمال الإجراءات بالموقع.

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