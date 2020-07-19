«الحصيني» يحذر من أمطار وسيول بهذه المناطق خلال الـ 48 ساعة المقبلة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، سقوط أمطار متفاوتة في غزارتها من مكان إلى آخر على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة وسلطنة عمان والإمارات واليمن تمتد إلى جنوب منطقتي الرياض والشرقية، وذلك خلال الـ «48» ساعة المقبلة من اليوم الأحد 1441/11/28هـ إلى مساء غدا الاثنين.

وتوقع الحصيني أن تكون هناك سيول على أجزاء من مناطق نجران ومرتفعات عسير وجازان وشرقها، وأجزاء من سلطنة عمان واليمن وجنوب الإمارات وغزارة في الأمطار على الربع الخالي.

كما توقع أن تكون هناك رياح من متوسطة لقوية على أجزاء من الساحل الغربي والوسطى والشرقية والجنوبية اليوم الأحد 1441/11/28هـ وغدا الاثنين.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت الأحوال الجوية لليوم الأحد؛ لافتة إلى رياح نشطة على طول طريق الساحل الممتد من جدة إلى جازان و7 مناطق فيما تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير.

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وكشفت هيئة الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم رياحًا نشطة على طول طريق الساحل الممتد من جدة إلى جازان ومناطق (مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، نجران، المدينة المنورة). وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير.

وكشفت هيئة الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم رياحًا نشطة على طول طريق الساحل الممتد من جدة إلى جازان ومناطق (مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، نجران، المدينة المنورة). وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير.

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