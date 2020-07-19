«لا تؤجلها».. «الصحة» تنصح بضرورة إجراء تطعيمات الأطفال

دعت وزارة الصحة جميع أولياء الأمور إلى الحفاظ على صحة الأبناء؛ وذلك بعدم تأجيل التطعيمات.

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ضمن حملتها التوعوية «لا تؤجلها»، أن التطعيمات تُعد من الإجراءات الاحترازية الأساسية لحفظ الصحة، ووسيلة للحماية من الأمراض المعدية، وأن تأخير تطعيمات الطفل تعرضه لاحتمالية إصابته بأمراض خطيرة.

وأهابت «الصحة» بالجميع المبادرة بالحجز في المركز الصحي الأقرب إلى منازلهم بواسطة تطبيق «موعد»، أو الاتصال على مركز الاتصال 937، مؤكدةً أن المنشآت الصحية تلتزم بالمعايير الوقائية الخاصة بمكافحة العدوى.

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