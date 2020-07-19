5 مخالفات مرورية غرامتها من 5 آلاف إلى 10 آلاف ريال .. إحداها القيادة تحت تأثير المخدر

حددت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، 5 مخالفات مرورية تتراوح غرامتها بين 5 آلاف و10 آلاف ريال.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن قيادة المركبة تحت تأثير المخدر أو المسكر أو العقاقير تعد مخالفة مرورية تُوجب غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف ريال.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن القيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة يعد مخالفة تتطلب غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، وبحد أدنى 5 آلاف ريال.

وأضافت الإدارة العامة للمرور أن سماح أصحاب الحيوانات بعبور حيواناتهم في غير الأماكن المخصصة أو دون التنسيق مع الجهات المختصة، يعد مخالفة تُوجب غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف ريال.

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وتابعت الإدارة العامة للمرور أن استخدام لوحات ليست للمركبة، وطمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه، يعدان مخالفة مرورية تُوجب غرامة 5 آلاف ريال كحد أدنى و10 آلاف ريال بحد أقصى، بالإضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.

وكانت الإدارة العامة للمرور أوضحت أن المخالفات المرورية تسجل بحدها الأدنى، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى في حالة ظروف مشددة بقرار من لجنة أو لجان يشكلها الوزير. وتحدد اللائحة التنفيذية الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة.

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