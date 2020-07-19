بالفيديو.. بدأت بـ«الركايب» وانتهت بـ«الهاف».. رحلة الحجاج قديمًا من الرياض إلى مكة

بينما تستعد وزارة الشؤون الإسلامية لموسم الحج هذا العام، أوضحت دارة الملك عبدالعزيز وسائل نقل الحجاج قديمًا عبر مقطع فيديو توثيقي بثته على حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة.

وقال الدكتور أحمد بن مساعد الوشمي الباحث في التراث، خلال مقطع الفيديو الذي بثته دارة الملك عبدالعزيز إن الناس قديمًا قبل ظهور السيارات كانوا يذهبون للحج على ما يسمى «الركايب» مثل الجمال، وكان الطريق يستغرق نحو 20 يومًا من الرياض إلى مكة المكرمة.

وأضاف الباحث في التراث أنه بعد ظهور السيارات، أصبح الحجاج يذهبون للحج عن طريق ما يسمى «الحمالي»، وهي سيارات كبيرة الحجم مثل «البوكس»، وكان منها نوعان الحَمَّالي أبو خشب، والحمالي أبو طابقين: واحد للنساء وآخر للرجال، وفقًا لدارة الملك عبدالعزيز.

وسائل نقل الحجاج بعد ظهور السيارات

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وبعد ذلك ظهرت ما تسمى سيارات «الهاف»، ويركب فيه نحو 20 راكبًا؛ وذلك في بدايات الثمانينيات حتى أوائل التسعينيات، ويجتمع الحجاج في البراحات التي تم استئجار السيارات منها، مشيرًا إلى أن أهل القرى والمدن كانوا يؤجرون سياراتهم لمن يريد الحج، وفقًا لدارة الملك عبدالعزيز.

وتابع الدكتور أحمد بن مساعد الوشمي: «في العطايف براحة أبو حامد.. بنهاية الخمسينيات حتى أوائل الستينيات؛ صارت موقفًا لسيارات الحجاج من أهل الكويت والبحرين.. كانوا يستريحون في هذه المنطقة ثم يستأجرون السيارات من أهل الرياض أو من القرى.. وكان يتم استئجارها بنصف ريال أو ريالين.. وكان في كل حي براحات تستقبل الحجاج»، وفقًا لدارة الملك عبدالعزيز.

وكانت وزارة الحج والعمر أعلنت إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

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