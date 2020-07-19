إتلاف 24 بسطة وعربة عشوائية في عزيزية جدة



واصلت بلدية العزيزية الفرعية أعمالها في مكافحة الباعة الجائلين في عدد من الأحياء بالنطاق بمساندة الجهات الأمنية، ضمن جهود أمانة جدة لمتابعة الظواهر السلبية منعاً لتفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19). وأوضح رئيس البلدية المعندس أحمد الشافعي، أن الفرق الميدانية باشرت المواقع ومصادرة الخضروات والفواكه حيث جرى إتلاف 24 بسطة وعربة. وأكد المهندس الشافعي أن الحملة لا تزال مستمرة على الباعة الجائلين داخل الحي السكني والميادين والشوارع، مضيفاً أن ذلك يأتي ضمن خطة البلدية لتحقيق الرقابة الفعَّالة والحد من الظواهر السلبية منعاً لتفشي الفيروس من خلال تكثيف وجود مفتشيها في الأماكن والميادين الرئيسة، واستمرارية الحملات على شوارع وأحياء النطاق.

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