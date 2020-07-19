السعودية اليوم / غانا تسجل 488 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أكرا 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

سجلت غانا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 488 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الغانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 27.060 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 145 حالة وفاة .

// انتهى //

13:44ت م

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أكرا 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسسجلت غانا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 488 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .وأفادت السلطات الصحية الغانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 27.060 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 145 حالة وفاة .// انتهى //13:44ت م0082

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