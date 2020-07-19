السعودية اليوم / منتجات تراثية تجذب زوار فعالية "صُنع في عسير"



أبها 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

تشهد فعالية "صُنع في عسير" التي تقام بشارع "الفن"، ضمن فعاليات صيف عسير 2020 ، إقبالا، لافتا من أهالي المنطقة وزوارها من المصطافين القادمين من مختلف مناطق المملكة.

وتركز الفعالية التي تستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل على عرض وتسويق المنتجات الحرفية التي تُنتج محليا من أبناء منطقة عسير من قبل الحرفيين، حيث حددت الجهة المنظمة شروطا ومعايير معينة لقبول المشاركة، لضمان عرض منتجات ذات جودة عالية مصنوعة من الخامات الأساسية والتراثية المعروفة في المنطقة، وتوفير فرصة لمشاركة أكبر عدد ممكن من الحرفيين والحرفيات، حيث خُصص أسبوع واحد لكل مجموعة، بحيث تشارك مجموعة جديدة في كل أسبوع لمدة شهرين.

وتتنوع المعروضات بين المنسوجات والأزياء التراثية والعطور المحلية، والأواني التراثية المزخرفة، وصناعة التحف التذكارية المستمدة من التراث العريق لمنطقة عسير مثل: "القط" العسيري، إضافة إلى تسويق منتجات ألعاب الأطفال المنتجة محليا ذات الطابع التراثي للمنطقة، ومنتجات الخوص المستخدمة كغطاء للرأس أو لحفظ الخبز وغيرها من المنتجات التي تزين المكان بعبق الماضي، وتدل على عراقة الصناعة المحلية ودورها في الاكتفاء الذاتي قديما وحديثا.

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13:30ت م

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