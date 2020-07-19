السعودية اليوم / هيئة الطيران المدني تنظّم الندوة الافتراضية العربية "نتكاتف لنعود" غداً



الرياض 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

تنظّم الهيئة العامة للطيران المدني غداً، الندوة الافتراضية بعنوان "نتكاتف لنعود"، بمشاركة الدول الأعضاء الشقيقة بالمنظمة العربية للطيران المدني، وعدد من المنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية.

وتهدف الندوة إلى قراءة آثار جائحة

وستطرح الندوة الافتراضية التي سيفتتحها معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري، بمشاركة رؤساء الطيران المدني بالدول العربية الشقيقة، ورؤساء المنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية، والشركات المعنية بقطاع الطيران المدني في المملكة كالناقلات الجوية الوطنية وشركة الملاحة الجوية، الجهود الكبيرة التي قامت بها المملكة خلال جائحة كورونا وما اتخذته الهيئة العامة للطيران المدني من إجراءات احترازية وتدابير وقائية لضمان رحلة سفر آمنة في المطارات

كما سيتم خلال الندوة استعراض أبرز الجهود التي بذلتها الدول الشقيقة والمنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية خلال الجائحة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات والصعوبات التي يواجهها قطاع الطيران المدني في المنطقة والعالم جراء جائحة كورونا، والسعي لتبادل الأفكار والمرئيات حيال مرحلة التعافي لصناعة الطيران المدني وتجاوز الآثار الناجمة عن الجائحة التي نتج عنها توقف السفر بين دول العالم.

// انتهى //

13:25ت م

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الرياض 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واستنظّم الهيئة العامة للطيران المدني غداً، الندوة الافتراضية بعنوان "نتكاتف لنعود"، بمشاركة الدول الأعضاء الشقيقة بالمنظمة العربية للطيران المدني، وعدد من المنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية.وتهدف الندوة إلى قراءة آثار جائحة كورونا على قطاع الطيران المدني في المنطقة، ووضع مرئيات وخطط حيال مرحلة التعافي لصناعة الطيران المدني.وستطرح الندوة الافتراضية التي سيفتتحها معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري، بمشاركة رؤساء الطيران المدني بالدول العربية الشقيقة، ورؤساء المنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية، والشركات المعنية بقطاع الطيران المدني في المملكة كالناقلات الجوية الوطنية وشركة الملاحة الجوية، الجهود الكبيرة التي قامت بها المملكة خلال جائحة كورونا وما اتخذته الهيئة العامة للطيران المدني من إجراءات احترازية وتدابير وقائية لضمان رحلة سفر آمنة في المطارات السعودية كما سيتم خلال الندوة استعراض أبرز الجهود التي بذلتها الدول الشقيقة والمنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية خلال الجائحة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات والصعوبات التي يواجهها قطاع الطيران المدني في المنطقة والعالم جراء جائحة كورونا، والسعي لتبادل الأفكار والمرئيات حيال مرحلة التعافي لصناعة الطيران المدني وتجاوز الآثار الناجمة عن الجائحة التي نتج عنها توقف السفر بين دول العالم.// انتهى //13:25ت م0077

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